Villaricca | due minorenni presi a coltellate | corsa in ospedale

(Di domenica 19 marzo 2023) Si tingono di sangue le strade di. Questa notte due 17enni di Marano sono stati accoltellati in via Fermi. Ignote le cause di un episodio che però rientrerebbe nell’ambito della movida violenta., due 17enni accoltellati:inQuesta notte i carabinieri della stazione disono intervenuti presso il pronto soccorso dell’L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Seguono in classifica la Morgana 999di Vera Siligo e Morgana Marzocco, all'8° posto la ... Nella sezione Ritmica zona tecnica interregionale 4, dopoprove, la prima svoltasi a ...La sua casa acomune in provincia di Napoli è piena di foto dei suoi bambini, compreso ... Mentre racconta al Riformista il suo dramma i suebambini die 6 anni la accarezzano e le ...La squadra salernitana è terza in classifica ma reduce dal rotondo ko di sette giorni fa a(NA),settimane dopo lo stop maturato sul campo di Terracina (LT).sconfitte nelle ultime ...

Villaricca, due minorenni feriti con arma da taglio da sconosciuti in ... ilmattino.it

Questa notte i carabinieri della stazione di Villaricca sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giugliano in Campania per due minori feriti. Si tratta di due 17enni maranesi, ...Stampa Romagnola e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la bella 31enne comasca Carolina Bossi, sono ripartite in tutta Italia, le selezioni per “Miss Mamma Italiana 2023”, concorso naziona ...