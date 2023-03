L’Arsenal torna a vincere | Arteta | «Mi han colpito la voglia e l’energia»

(Di domenica 19 marzo 2023) Le parole di Mikeldopo la vittoria in campionato delcontro il Crystal Palace, a dimenticare l’eliminazione europea Dopo l’eliminazione in Europa League,in Premier League. Contro il Crystal Palace finisce 4-0 per i Gunners. Di seguito le parole di. «Mi hanno moltolache abbiamo messo fin dall’inizio. Siamo stati davvero determinati e concentrati e abbiamo subito dimenticato l’eliminazione di giovedì. . Dopo aver giocato 120 minuti, devonore qui e rifarsi contro una squadra con tante esigenze. Il Palace non ha ottenuto i risultati ultimamente, ma è stata una squadra molto difficili da battere». L'articolo proviene da Calcio News ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... guepeq126 : torna Thomas Ceorcino va in panchina e l’Arsenal torna a dominare e non prendere gol strano molto strano -

Le ottime prestazioni di Saka e Xhaka trascinano la squadra allenata da Mikel Arteta Premier League:a vincere dopo'elimnazione in Europa League Preziosissima vittoria casalinga per ......sarai in campo' Solo che appena riprovo a correre il dolore...'unica per la quale era interessato a giocare. Ci avevano ... Ci avevano provato il Liverpool,, i Rangers di Glasgow &......Per la prima volta nella sua gestione convocato Matteo Darmian ('...anche Alessio Romagnoli Nonostante il gol all'esordio in ... Cristante (Roma), Frattesi (Sassuolo), Jorginho (), ...