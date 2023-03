Francesco Renga, chi è nuova la compagna Diana Poloni: “È stato difficile ricominciare” (Di domenica 19 marzo 2023) Francesco Renga è uno dei cantautori più noti della musica e nonostante sia da sempre molto riservato, la sua vita privata è stata per anni sotto i riflettori, anche se attualmente non si può dire, di certo, che sia un avvezzo frequentatore delle cronache rosa. Dopo una lunga relazione con Ambra Angiolini, il cantante ha ritrovato l’amore con Diana Poloni, chef e ristoratrice bresciana a cui ha dichiarato di aver dedicato la canzone “Aspetto che torni”. Scopriamo qualcosa in più su Diana Poloni, la nuova fidanzata di Francesco Renga. Diana Poloni e Francesco Renga si sono conosciuti subito dopo la fine della relazione fra il cantante e Ambra Angiolini. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 19 marzo 2023)è uno dei cantautori più noti della musica e nonostante sia da sempre molto riservato, la sua vita privata è stata per anni sotto i riflettori, anche se attualmente non si può dire, di certo, che sia un avvezzo frequentatore delle cronache rosa. Dopo una lunga relazione con Ambra Angiolini, il cantante ha ritrovato l’amore con, chef e ristoratrice bresciana a cui ha dichiarato di aver dedicato la canzone “Aspetto che torni”. Scopriamo qualcosa in più su, lafidanzata disi sono conosciuti subito dopo la fine della relazione fra il cantante e Ambra Angiolini. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CaputoItalo : To Be STEFANO DONNO: Francesco Renga - Il mio giorno più bello nel mond... - beeefairyy : L'amore altrove - Francesco Renga feat. Alessandra Amoroso - radiofmfaleria : FRANCESCO RENGA, NEK - L'INFINITO PI?™ O MENO - GammaStereoRoma : Francesco Renga - Non Si Può Morire Dentro Feat. Marta Sanchez -