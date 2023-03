Ucraina: Estonia chiede l'esclusione della Russa dal Consiglio d'Europa (Di sabato 18 marzo 2023) Tallin 18 mar. (Adnkronos) - Le autorità dell'Estonia chiedono l'esclusione dei rappresentanti della Federazione Russa dal Consiglio d'Europa, secondo quanto dichiarato dal ministro degli Affari esteri dell'Estonia Urmas Reinsal in una lettera pubblicata su Twitter e indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa Maria Pej?inovych-Burych e al capo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa Tordis Kolbrun Rijkfjörður Gilfadóttir. "Data la guerra di aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina e il completo disprezzo della Russia per il diritto internazionale, è inaccettabile che i cittadini russi continuino a lavorare nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 marzo 2023) Tallin 18 mar. (Adnkronos) - Le autorità dell'chiedono l'dei rappresentantiFederazionedald', secondo quanto dichiarato dal ministro degli Affari esteri dell'Urmas Reinsal in una lettera pubblicata su Twitter e indirizzata al Segretario Generale deld'Maria Pej?inovych-Burych e al capo del Comitato dei Ministri deld'Tordis Kolbrun Rijkfjörður Gilfadóttir. "Data la guerra di aggressione in corsoRussia contro l'e il completo disprezzoRussia per il diritto internazionale, è inaccettabile che i cittadini russi continuino a lavorare nel ...

