(Di sabato 18 marzo 2023) Unae una vergogna per une assassino. Una corona di rose nere, il tricolore sulla bara e il picchetto d'onore dei camerati all'esterno della chiesa. Il `...

Unae una vergogna per un terrorista e assassino. Una corona di rose nere, il tricolore sulla bara e il picchetto d'onore dei camerati all'esterno della chiesa. Il `cerimoniale´ ...Ladel sabato anti -è una parodia ormai più che una protesta. 'Piazze piene, urne vuote', commentò il leader socialista Pietro Nenni analizzando la sconfitta del fronte popolare ...Il 16 marzo di ogni anno, ormai da tempo, a Riga sfilano in, anche in uniformi grigioverdi, ...dagli hitleriani si distinsero nelle stragi di connazionali ebrei o oppositori del regime...

Parata fascista per i funerali Pierluigi Concutelli, il terrorista di Ordine Nuovo Globalist.it

“ Mussolini, in fondo, fece anche cose buone”, si sente ripetere oggi, più di ieri, da parte di persone che all’epoca dei fatti non c’erano. A smontare del tutto l’affermazione, ci pensa, attraverso u ...A rendere omaggio all'assassino fascista del giudice Occorsio e di altre persone omaggio un centinaia di rappresentanti della galassia nera della Capitale, capitanati da Roberto Fiore e Luigi Aronica.