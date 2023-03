Il Tre, per il lancio di ‘Roma’ un giro in pullman con i fan e un live esclusivo (Di venerdì 17 marzo 2023) Si intitola Roma il nuovo singolo de Il Tre, che per l’occasione ha deciso di festeggiare insieme ai fan. Prima con dei manifesti apparsi in tutta la Capitale e poi con un percorso su un pullman brandizzato (noi c’eravamo!). Tre le tappe dell’autobus per raccogliere i fan: da Colli Albani (punto di partenza), il pullman de Il Tre si è spostato a San Giovanni, Trastevere e si è poi fermato a Snodo, dove si è tenuto un live esclusivo. Insieme ai fan, selezionati tra coloro che hanno effettuato il pre-order, sul pullman Guido ha ascoltato il nuovo singolo in anteprima. Ha anche spoilerato qualcosa del nuovo album, anticipando (e rispondendo a domanda diretta) che uscirà sicuramente dopo l’estate 2023. LEGGI ANCHE: Il Tre racconta l’album d’esordio Ali: la nostra intervista Roma intanto ... Leggi su funweek (Di venerdì 17 marzo 2023) Si intitola Roma il nuovo singolo de Il Tre, che per l’occasione ha deciso di festeggiare insieme ai fan. Prima con dei manifesti apparsi in tutta la Capitale e poi con un percorso su unbrandizzato (noi c’eravamo!). Tre le tappe dell’autobus per raccogliere i fan: da Colli Albani (punto di partenza), ilde Il Tre si è spostato a San Giovanni, Trastevere e si è poi fermato a Snodo, dove si è tenuto un. Insieme ai fan, selezionati tra coloro che hanno effettuato il pre-order, sulGuido ha ascoltato il nuovo singolo in anteprima. Ha anche spoilerato qualcosa del nuovo album, anticipando (e rispondendo a domanda diretta) che uscirà sicuramente dopo l’estate 2023. LEGGI ANCHE: Il Tre racconta l’album d’esordio Ali: la nostra intervista Roma intanto ...

