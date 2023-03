Gli ascolti sono dignitisi, ma la formula nostalgica dello show è stata giudicata vecchia (Di venerdì 17 marzo 2023) Secondo appuntamento con Benedetta primavera, il nuovo varietà di Rai 1 (ore 21.25) che ha segnato il ritorno di Loretta Goggi alla conduzione in prima serata. I dati auditel non sono stati stellari, purtroppo, il ritorno della regina della tv ha raccolto “solo” 2,9 milioni di telespettatori. Meno di quelli raccolti da Buongiorno mamma 2 su Canale 5. Loretta Goggi: vita privata, età, Maledetta Primavera guarda le foto Leggi anche › Imitazioni, conduzione, canto. Loretta Goggi punta tutto su “Benedetta primavera”: ... Leggi su iodonna (Di venerdì 17 marzo 2023) Secondo appuntamento con Benedetta primavera, il nuovo varietà di Rai 1 (ore 21.25) che ha segnato il ritorno di Loretta Goggi alla conduzione in prima serata. I dati auditel nonstati stellari, purtroppo, il ritorno della regina della tv ha raccolto “solo” 2,9 milioni di telespettatori. Meno di quelli raccolti da Buongiorno mamma 2 su Canale 5. Loretta Goggi: vita privata, età, Maledetta Primavera guarda le foto Leggi anche › Imitazioni, conduzione, canto. Loretta Goggi punta tutto su “Benedetta primavera”: ...

