Quanto guadagnano i TikToker italiani? Dalla Stardust House ai nomi top (Di mercoledì 15 marzo 2023) Quanto guadagnano i TikToker italiani? Le cifre possono variare, e non di poco, a seconda che si tratti di un personaggio molto noto e con un folto seguito o di un cosiddetto micro influencer. Ma vediamo la questione più da vicino. Secondo Quanto riportato da un articolo del Fatto Quotidiano, ci sono influencer con milioni di follower che possono arrivare a guadagnare cifre esorbitanti. Un caso su tutti è quello di Giulia Ottorini, che su TikTok vanta 1.8 milioni di follower e di recente ha fatto sapere ai suoi fan di aver speso 30.000 euro di cui 9.000 in contanti "E siamo solo al 4 marzo", ha aggiunto. Elisa Maino, che sulla nota piattaforma social ha ben 6 milioni di follower, ha dichiarato che con i soldi guadagnati è riuscita a comprarsi un appartamento da 120 metri quadrati a Milano.

