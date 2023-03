Meloni risponde alla Camera sui migranti: “La nostra coscienza è a posto”. Primo confronto in aula con Elly Schlein (Di mercoledì 15 marzo 2023) Meloni ha risposto alla Camera su diversi temi, in particolare quello dei migranti che continua ad essere una questiona calda dopo il naufragio di domenica scorsa in acque libiche. Inoltre, previsto il Primo confronto tra la segretaria del Pd Elly Schlein e la premier. Meloni risponde alla Camera sui migranti: “La nostra coscienza è a posto” Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera su temi quali migranti, emergenza mutui, Mes, salario minimo. “La nostra coscienza è a posto, spero che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023)ha rissu diversi temi, in particolare quello deiche continua ad essere una questiona calda dopo il naufragio di domenica scorsa in acque libiche. Inoltre, previsto iltra la segretaria del Pde la premier.sui: “Laè a” Giorgiaè intervenutasu temi quali, emergenza mutui, Mes, salario minimo. “Laè a, spero che ...

