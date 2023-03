Borsa: Europa non arresta rosso con Ny, Milano - 4,1% (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non c'è pace per i listini europei. Dopo il collasso della californiana Svb, ora i timori su Credit Suisse affossano l'indice d'area, lo stoxx 600 che, con l'avvio negativo di Wall Street,lascia sul ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Non c'è pace per i listini europei. Dopo il collasso della californiana Svb, ora i timori su Credit Suisse affossano l'indice d'area, lo stoxx 600 che, con l'avvio negativo di Wall Street,lascia sul ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoiteconomia : Borsa: Europa non arresta rosso con Ny, Milano - fisco24_info : Borsa: Europa non arresta rosso con Ny, Milano -4,1%: Giù petrolio, gas, euro e rendimenti dei Titoli di Stato - mummy53690440 : Borsa: Europa affonda con il Credit Suisse, Milano -3,6% - Economia - ANSA - fjadanza : RT @itsmeback_: Russia +320 mld surplus commerciale. Europa -292 mld bruciati dalla Borsa. - Antoninosacc : Anche #Credit #Suisse crolla del -21% in borsa... -