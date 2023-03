Coldiretti, allarme siccità: Anno più caldo di sempre, Nord a secco (Di domenica 12 marzo 2023) Il 2023 potrebbe rivelarsi l’Anno piu’ caldo sempre con +1,44 gradi sopra la media nei primi due mesi dell’Anno. A lasciare il Nord Italia a secco è un 2023 che si classifica fino ad ora come il piu’ bollente di sempre con una temperatura di 1,44 gradi superiore la media storica ma l’anomalia riguarda l’intera Penisola dove la temperatura è stata comunque superiore di 0,76 gradi nei primi due mesi dell’Anno. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti su dati Isac Cnr che rileva le temperature in Italia dal 1800 che evidenzia anche precipitazioni al di sotto della media nel primo bimestre dell’Anno dopo un 2022 in cui è caduta il 30% di pioggia in meno. L’annunciato ritorno della pioggia – sottolinea la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 12 marzo 2023) Il 2023 potrebbe rivelarsi l’piu’con +1,44 gradi sopra la media nei primi due mesi dell’. A lasciare ilItalia aè un 2023 che si classifica fino ad ora come il piu’ bollente dicon una temperatura di 1,44 gradi superiore la media storica ma l’anomalia riguarda l’intera Penisola dove la temperatura è stata comunque superiore di 0,76 gradi nei primi due mesi dell’. E’ quanto emerge dall’analisi dellasu dati Isac Cnr che rileva le temperature in Italia dal 1800 che evidenzia anche precipitazioni al di sotto della media nel primo bimestre dell’dopo un 2022 in cui è caduta il 30% di pioggia in meno. L’annunciato ritorno della pioggia – sottolinea la ...

