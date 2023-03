Calcio | Serie A | Lecce-Torino 0-2**

(Di domenica 12 marzo 2023), 12 mar. - (Adnkronos) - Ilbatte 2-0 ilnel 'lunch match' della 26/a giornata diA, disputato allo stadio di Via del Mare della città salentina. A decidere la partita le reti di Singo al 20' e Sanabria al 23'. In classifica i granata salgono al 7° posto con 37 punti, mentre i giallorossi restano fermi a quota 27, in 15/a posizione.

TORINO - All'Allianz Stadium va in scena Juventus - Sampdoria , gara valida per la ventiseiesima giornata diA. Fischio d'inizio alle 20:45. La sfida sarà diretta dall'arbitro Prontera ...Il problema muscolare allunga ladi problemi fisici patiti dal numero dieci bianconero e complica i piani di una Juve che stasera sarà con l'attacco decimato per le assenze di Chiesa, Milik, Di ...Paul Pogba salta anche Juventus - Sampdoria, match in programma stasera per la 26esima giornata dellaA 2022 - 2023. Il centrocampista francese, rende noto il club bianconero, "non fa parte dei convocati, a causa di un problema muscolare avvertito durante la rifinitura di questa mattina". Pogba ...

Nel lunch match (calcio d'inizio alle 12.30) i giallorossi hanno l'obiettivo di rialzarsi dopo le due sconfitte nelle ultime due partite (tra Sassuolo e Inter). Tutto esaurito al Via del Mare, che per ...Ancora una volta lo straordinario diventa ordinario al Maradona perché il must è ormai vincere sempre e comunque, e questo Napoli non delude quasi mai le aspettative. Qualche ...