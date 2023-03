Alarm Phone, nuovo contatto con il gommone alla deriva in acque libiche: "Sono esausti" (Di domenica 12 marzo 2023) A bordo 47 persone. Secondo la denuncia di Sea Watch l'Imrcc Roma aveva dato disposizioni a un mercantile di monitorare la situazione e attendere i libici, ma non Sono mai arrivati Leggi su repubblica (Di domenica 12 marzo 2023) A bordo 47 persone. Secondo la denuncia di Sea Watch l'Imrcc Roma aveva dato disposizioni a un mercantile di monitorare la situazione e attendere i libici, ma nonmai arrivati

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Imbarcazione con 47 persone a bordo alla deriva. Alarm Phone: “L’Italia si è rifiutata di intervenire e ha delegato… - SeaWatchItaly : #Seabird ha avvistato l'imbarcazione in contatto con @alarm_phone. È pericolosamente sovraffollata e tra onde spave… - Agenzia_Ansa : Alarm Phone: 'Barcone dalla Libia alla deriva, a bordo circa 50 migranti. Sono ancora in mare, in difficoltà. A 24… - REstaCorporate : RT @MediasetTgcom24: Migranti, Alarm Phone: persi contatti con barcone alla deriva dalla Libia #migranti #AlarmPhone #Libia #12marzo https… - zazoomblog : Migranti allarme 007: In arrivo 685mila persone dalla Libia Alarm Phone in contatto con barca con 47 a bordo Naufra… -