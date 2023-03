GF Vip 7, Edoardo Donnamaria squalificato, il reale motivo della sua reazione: non è per Antonella Fiordelisi (Di venerdì 10 marzo 2023) Edoardo Donnamaria squalificato dal Grande Fratello Vip. Ecco perché ha reagito così Il concorrente protagonista di tantissime dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria, dopo l'ennesimo rimprovero è stato squalificato. La scorsa puntata è iniziato con un lunghissimo discorso di Alfonso Signorini che aveva avvisato i concorrenti che, da quel momento, non sarebbero più stati tolleranti. Piersilvio Berlusconi ha aspramente ripreso il programma in quanto i concorrenti, così come anche gli opinionisti e lo stesso conduttore, avevano dei toni troppo aggressivi e violenti. Il marito di Silvia Toffani ha cancellato la puntata dalla piattaforma e si era rifiutato lo scorso venerdì di mandare in onda la replica su La5. Ecco perché la puntata ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 10 marzo 2023)dal Grande Fratello Vip. Ecco perché ha reagito così Il concorrente protagonista di tantissime dinamiche all'internocasa del Grande Fratello Vip,, dopo l'ennesimo rimprovero è stato. La scorsa puntata è iniziato con un lunghissimo discorso di Alfonso Signorini che aveva avvisato i concorrenti che, da quel momento, non sarebbero più stati tolleranti. Piersilvio Berlusconi ha aspramente ripreso il programma in quanto i concorrenti, così come anche gli opinionisti e lo stesso conduttore, avevano dei toni troppo aggressivi e violenti. Il marito di Silvia Toffani ha cancellato la puntata dalla piattaforma e si era rifiutato lo scorso venerdì di mandare in onda la replica su La5. Ecco perché la puntata ...

