Come biasimare il Viminale? I tifosi dell’Eintracht non sono stati sempre pacifici (Sueddeutsche) (Di mercoledì 8 marzo 2023) La Sueddeutsche in difesa dell’Italia e del Viminale sul caso dei tifosi dell’Eintracht esclusi dal Ministero dell’Interno dalla trasferta a Napoli dopo gli attacchi di gran parte della stampa tedesca. E’ sempre un dolore quando un club viene privato del suo dodicesimo uomo, scrive il quotidiano tedesco, soprattutto quando si gioca all’estero, “ma questa è solo metà della storia“. “Quando i dirigenti dell’Eintracht Francoforte ora si lamentano della decisione del Ministero dell’Interno italiano, che nega a tutti i tifosi tedeschi l’accesso alla gara di ritorno di Champions League contro l’SSC Napoli il 15 marzo allo Stadio Maradona, quando addirittura parlano con rabbia di distorsione della concorrenza, diventa tutto un po’ surreale”. I tifosi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 marzo 2023) Lain difesa dell’Italia e delsul caso deiesclusi dal Ministero dell’Interno dalla trasferta a Napoli dopo gli attacchi di gran parte della stampa tedesca. E’un dolore quando un club viene privato del suo dodicesimo uomo, scrive il quotidiano tedesco, soprattutto quando si gioca all’estero, “ma questa è solo metà della storia“. “Quando i dirigentiFrancoforte ora si lamentano della decisione del Ministero dell’Interno italiano, che nega a tutti itedeschi l’accesso alla gara di ritorno di Champions League contro l’SSC Napoli il 15 marzo allo Stadio Maradona, quando addirittura parlano con rabbia di distorsione della concorrenza, diventa tutto un po’ surreale”. I...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Come biasimare il #Viminale? I tifosi dell’#Eintracht non sono stati sempre pacifici (Sueddeutsche) In Germania c’… - Frankhell76 : @Mezzorainpiu Ma certo, aizzare i conformisti/timorati/ipocondriaci/ignoranti contro il resto della popolazione, da… - waterfallsbae : maro raga iniziato un professore su raiplay e come posso biasimare simone chi non si innamorerebbe di manuel - 00horus00 : @ImolaOggi Ma come mai tutti a biasimare il regime sessista iraniano e mai una parola verso vari regimi anche peggi… - Pier_Porters : @Leonard6031 Francamente penso che sia da biasimare chi ha assunto atteggiamenti vessatori e discriminatori verso c… -