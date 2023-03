Traffico Roma del 01-03-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 marzo 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’ascolto code perintenso sulla tangenziale est tra San Lorenzo e viale Castrense verso San Giovannirallentato per incidente in via di Tor de Schiavi in prossimità dell’incrocio con via Alatri possibili rallentamenti sempre a seguito di un incidente anche in via della Pineta Sacchetti altezza incrocio con via Emma perodi per lavori di potatura sulla via Nomentana chiuso il tratto tra via Torlonia e via XXI Aprile deviate anche le linee bus di zona nuovi lavori da questa mattina in piazza Augusto Imperatore tra via di Ripetta e via dei Pontefici possibili chiusure in base alle diverse fasi dei lavori modificato lo ricordiamo per lavori il servizio della linea tram 19 Attiva solo nella tratta tra Largo Preneste Piazza Risorgimento nella tratta tra Largo Preneste Piazza ...