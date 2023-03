(Di mercoledì 1 marzo 2023) L’apertura dell’indagine contro Achraf, accusato di, è una nuova scossa che colpisce il Psg. Una giovane donna di 24 anni si è presentata alla stazione di polizia di Nogent-sur-Marne e ha dichiarato di essere stata violentata dal difensore marocchino. La donna non ha presentato denuncia, ma le autorità hanno ugualmente aperto un’indagine. Un’ora e mezza prima della premiazione all’evento ‘The Best’, il giocatore ha appreso che era indagato per. Inserito nella top 11 stagionale, non ha detto una parola nemmeno quando ha lasciato il teatro. Stando alle informazioni de Le Parisien il Psg ha reagito con stupore quando le informazioni sono state pubblicate online sul sito web del giornale d’oltralpe. Il Psg ha quindi cercato di raccogliere vari elementi sull’argomento e prendere contatto con l’entourage del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Il #Psg appoggia #Hakimi che nega l’accusa di stupro Le Parisien riporta le parole dell’avvocato di Hakimi che ha… -

Secondo quanto riporta La Repubblica , infatti, sullo Special c'è il forte interesse del, ma ... C'è una curva che, ma ci sono zone che sento passive e zone dove mi sembra di sentire ...Ci si domanda come facesse a giocare nel. E comunque ora si capisce perché non ci gioca più! ... ed allora come si fa reputare fallo un intervento nel quale il braccio non spinge, ma si......cercato di fare da pompiere circa la situazione attorno a Skriniar che ha ormai già scelto il... Grande giocata dei padroni di casa con Calhanoglu che serve Lautaro cheper Darmian che di ...

Il Psg appoggia Hakimi che nega l'accusa di stupro - ilNapolista IlNapolista

Il calciatore marocchino del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi ha respinto le accuse di stupro avanzate nei giorni scorsi da una donna di 24 anni si e' ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...