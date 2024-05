Fiorello e le lacrime | sembra un addio Il vero show è dietro le quinte | il video

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si piange e si ride, come nelle feste più belle, come in quei momenti magici e irripetibili che regala la vita. Nel gran finale di “Viva Rai2” c’è davtutto, a cominciare dall’affetto degli amici più cari, quelli che non si separeranno mai anche se i loro volti cambieranno tasto sul telecomando, come...

Fiorello inizia la puntata di oggi 18 aprile frizzante come sempre, ma il pubblico è scoraggiato all’idea che Viva Rai2! chiuda i battenti definitivamente il prossimo 10 maggio. “Ma come faremo …..avete creato dipendenza……,”. Fiorello sorvola e ...

Lo street artist Harry Greb è l'autore di un nuovo murale comparso a Roma, su Amadeus . Rai Sat(ira), l’ opera che si trova in via Podgora, dietro l’entrata principale della Rai di viale Mazzini: Fiorello accompagna Amadeus in questa nuova avventura ...

Il caso di Antonio Scurati non poteva non approdare a Viva Rai 2!, con Fiorello che come sempre si muove da battitore libero dentro la Rai sfottendo a destra e a manca i protagonisti della tv pubblica. "«Abbiamo fatto fatica a lasciare questo ...

Fiorello dopo la chiusura di Viva Rai2: "Stanco e malinconico, troppe emozioni in 230 puntate" - Rosario fiorello dopo l'ultima puntata di Viva Rai2 è stato ospite del Tg1 delle 20 per parlare della fine della sua avventura con il varietà mattutino ...

Orietta Berti e Rosario Fiorello in sella a 'Una vespa in due': il nuovo singolo estivo che unisce generazioni - Orietta Berti, la regina indiscussa della musica leggera italiana, torna a far parlare di sé grazie a una collaborazione che promette di catturare l'attenzione del pubblico e degli appassionati di mus ...

Orietta Berti e Fiorello pubblicano "Una vespa in due" - "Una vespa in due" è il nuovo singolo di Orietta Berti in collaborazione con Rosario fiorello. Il brano è già disponibile in streaming.