Bandierine arcobaleno Un calcio all’omofobia in Belgio

(Di venerdì 10 maggio 2024) Lepiazzate ai lati dei rettangoli di gioco su tutti i campi delprofessionistico belga. Un segno concreto per sostenere la campagna di sensibilizzazione contro l’omofobia, la first appeared on il manifesto.

Eurovision, Angelina Mango pronta al debutto - La 68esima edizione dell'Eurovision Song Contest ha preso il via a Malmö, in Svezia, grande attesa per il debutto di Angelina Mango, giovedì 9 maggio. Artisti ...

Eurovision 2024 al via tra le polemiche per la presenza di Israele e gli inviti al boicottaggio - L'edizione 2024 dell'Eurovision Song Contest al via tra le polemiche legate alla presenza di Israele in gara e gli inviti al boicottaggio.

Dieci anni fa la vittoria di Conchita Wurst all'Eurovision, un Festival che ha sempre sostenuto i diritti Lgbtq+ - Artisti transgender, drag queen e non binari per un palco che è sempre stato libero e contrario a ogni discriminazione ...