E se, alla fine, Berlusconi e Santoro si alleassero? (Di mercoledì 1 marzo 2023) La tentazione di Silvio arruolare Santoro per le reti Mediaset La Stampa, di Paola Italiano, pag. 10 «Lei si dovrebbe vergognare… no la mano non gliela do»: sembravano a un passo dal mettersi le mani addosso, Michele Santoro e Silvio Berlusconi, in una puntata passata alla storia di Servizio Pubblico, anno 2013, in studio Marco Travaglio che attaccava il Cavaliere, che si alzò a pulire la sedia al direttore de Il Fatto. Toni forti, lite epica. E non era che l'ultimo scontro di una guerra aperta anni prima, nel 2002, ai tempi del famigerato «editto bulgaro» dell'allora presidente del Consiglio, «l'uso criminoso della televisione pubblica» contestato a Santoro (e a Enzo Biagi e Daniele Luttazzi), con Santoro che replicava dandogli del «vigliacco che abusa dei suoi poteri». Potevano due ...

