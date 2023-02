Sci alpinismo 2023, Jagercikova e Cardona Coll vincono le Sprint ai Mondiali. Due medaglie per l’Italia tra gli U18 (Di martedì 28 febbraio 2023) Con le Sprint Race odierne si sono ufficialmente aperti i Mondiali di sci alpinismo 2023 in quel di Boí Taüll, in Spagna, con qualificazioni, quarti, semifinale e infine la finale che ha assegnato sia in campo maschile che femminile le prime medaglie iridate. Giornata non particolarmente positiva per gli azzurri senior, pronti però a rifarsi ai prossimi appuntamenti. Partiamo dalla gara femminile, che ha visto prevalere la slovacca Marianna Jagercikova, la quale in finale ha conquistato la prima posizione e la medaglia d’oro tagliando il traguardo in 3:11.034; seconda posizione e argento per l’elvetica Marianne Fatton (3:14.005), completa il podio la francese Emily Harrop portando a casa il bronzo (3:16.248). Quarta la transalpina Célia Perillat-Pessey (3:23.007), mentre le due azzurre ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Con leRace odierne si sono ufficialmente aperti idi sciin quel di Boí Taüll, in Spagna, con qualificazioni, quarti, semifinale e infine la finale che ha assegnato sia in campo maschile che femminile le primeiridate. Giornata non particolarmente positiva per gli azzurri senior, pronti però a rifarsi ai prossimi appuntamenti. Partiamo dalla gara femminile, che ha visto prevalere la slovacca Marianna, la quale in finale ha conquistato la prima posizione e la medaglia d’oro tagliando il traguardo in 3:11.034; seconda posizione e argento per l’elvetica Marianne Fatton (3:14.005), completa il podio la francese Emily Harrop portando a casa il bronzo (3:16.248). Quarta la transalpina Célia Perillat-Pessey (3:23.007), mentre le due azzurre ...

