Milena Miconi, chi è il marito Mauro Graiani: età, carriera, film, matrimonio, figlie, foto e Instagram (Di giovedì 23 febbraio 2023) Mauro Graiani è uno sceneggiatore e regista italiano, sposato con l’attrice e modella Milena Miconi dal 12 dicembre è concorrente del Grande Fratello Vip. Graiani è stato l’autore di numerosi episodi di Don Matteo, ha creato anche il soggetto della serie Gente di mare e della serie Ho sposato uno sbirro e diversi altri. La storia d’amore tra Mauro e Milena va avanti da oltre 21 anni. I due si sono sposati dopo ben 18 anni di convivenza. View this post on Instagram A post shared by Mauro Graiani (@MauroGraiani) Cosa sappiamo su Mauro Graiani il marito di Milena ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023)è uno sceneggiatore e regista italiano, sposato con l’attrice e modelladal 12 dicembre è concorrente del Grande Fratello Vip.è stato l’autore di numerosi episodi di Don Matteo, ha creato anche il soggetto della serie Gente di mare e della serie Ho sposato uno sbirro e diversi altri. La storia d’amore trava avanti da oltre 21 anni. I due si sono sposati dopo ben 18 anni di convivenza. View this post onA post shared by(@) Cosa sappiamo suildi...

