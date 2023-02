Terremoto in Turchia e Siria | oltre 33mila morti | si scava ancora tra le macerie

Terremoto Turchia-Siria: il bilancio sfiora le 39 mila vittime Agenzia ANSA

Terremoto, ultime notizie. Turchia e Siria, quasi 39mila vittime. Arrestati 113 costruttori edili Il Sole 24 ORE

Terremoto Turchia-Siria: ora Istanbul ha paura, gli esperti temono un Big One; vediamo di cosa si tratta iLMeteo.it

Video dal drone: l'enorme spaccatura nel terreno in Turchia vicino ad Hatay dopo il terremoto RaiNews

Terremoto in Turchia: una faglia enorme squarcia e deforma la terra per oltre 300km; il Video ANSA iLMeteo.it

Cronaca Terremoto in Turchia, è possibile un sisma simile in Italia Nel nostro Paese non si sono mai verificati a memoria storica eventi di magnitudo 7.8, ma ce ne… Leggi ...È passata meno di una settimana dal devastante terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, ma i numeri stanno già confermando che si tratta di uno dei peggiori disastri degli ultimi 100 anni. A ...