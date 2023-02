Campionato di Serie B emozionante | tante squadre a lottare per la promozione

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Guardando i pronostici diB per la prossima giornata si scopre un palinsesto ricco con tantissimein piena lotta per ladiretta ma anche per un posto nei playoff. Mentre sul sito ufficiale della Lega B spopolano già i top 11 del girone di andata, i numeri statistici parlano di una stagione in perfetto equilibrio, che ci regalerà tantissime sorprese fino all’ultimo secondo della trentottesima giornata, più playoff. Frosinone e Regina: le più forti del girone di andata Per ora sono leche hanno dimostrato di poter stare al top, anche se nelle ultime gare hanno perso qualche punto per strada, il Frosinone contro il Genoa e la Reggina contro i Ciociari, perdendo lo scontro diretto a dicembre. Tanta qualità e ottimi reparti offensivi, fanno di queste duele ...