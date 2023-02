Angelo Duro a Sanremo | ' Amadeus mi ha detto che posso dire quello che voglio | è mezzanotte | grazie al c***'

(Di giovedì 9 febbraio 2023)invita a cambiare canale, con ironia, perchè non vuole che 'qualcuno si possa offendere' per i contenuti chedirà sul palco di. Il comico dopo un minuto di silenzio inzia ...

Amadeus invita a cambiare canale, con ironia, perchè non vuole che 'qualcuno si possa offendere' per i contenuti chedirà sul palco di Sanremo . Il comico dopo un minuto di silenzio inzia con il suo pezzo. Fedez, Problemi con tutti: 'Forse è meglio il viceministro vestito da Hitler'. E straccia la foto ...È notte fonda quando il comicofa il suo ingresso sul palco dell'Ariston . Prima di annunciarlo, Amadeus lancia un avvertimento: "Invito a cambiare canale chi si indigna, chi si scandalizza. Cambiate canale e andate a ...

Angelo Duro a Sanremo 2023: «Amadeus mi ha detto che posso dire quello che voglio: è mezzanotte, grazie al c** ilmessaggero.it

La comicità ruvida di Angelo Duro, il monologo nella notte fonda di Sanremo 2023 la Repubblica

Fiorello si collega con Angelo Duro che lo accusa: "È tutta colpa tua". Elodie canta dal letto La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, Angelo Duro rimane in mutande e provoca l'Ariston - Il video Open

I tre vegliardi, la maledizione dei medley e uno su mille ce la fa (ma non è Angelo Duro) Linkiesta.it

Amadeus invita a cambiare canale, con ironia, perchè non vuole che «qualcuno si possa offendere» per i contenuti che Angelo Duro dirà sul palco di Sanremo. Il ...I Black Eyed Peas, ospiti internazionali, ci hanno fatto sentire la mancanza di quei 25 minuti di Pooh della sera prima mentre Angelo Duro, presentato in conferenza stampa da Amadeus come un comico ...