Shari cantante di Sanremo 2023 è italiana? Origini e vero nome

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 8 febbraio 2023)è una dei cantanti in gara al Festival di. L’artista che ha vinto il concorso diGiovani lo scorso dicembre con il suo brano Sotto Voce, non è una novellina del piccolo schermo: quando aveva 13 anni ha partecipato a Tu Sì Que Vales e in passato ha inoltre duettato con...