Osservatorio Antiplagio | il 20% degli italiani si rivolge ai maghi Il fenomeno cresce con i social

Dodici milioni di italiani si rivolgono ogni anno a maghi e cartomanti: spesa media 500 euro l’anno a testa - Dodici milioni di italiani si rivolgono ogni anno a maghi e cartomanti: spesa media 500 euro l’anno a testa - Per quanto possa sembrare incredibile nel 2024 sono quasi 12 milioni gli italiani (il 20% circa sul totale) che si rivolgono ogni anno a maghi, cartomanti, occultisti, guaritori, veggenti che ...