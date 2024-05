Che impatto di De Ketelaere! Scamacca trascinatore con gol e assist

(Di sabato 18 maggio 2024) Lecce. Le pagelle di Lecce-Atalanta 0-2, il match che regala alla Dea l’aritmetica qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Lecce-Atalanta 0-2, le pagelle Musso 6.5 – Disinnesca senza patemi il primo tentativo di Piccoli all’imbocco di una giornata che lo vede sostanzialmente inoperoso. Nel finale blinda la sua porta deviando sul palo la punizione al veleno di Piccoli con un grande riflesso. Toloi 6 – La gestione di energie e risorse in vista di Dublino lo proietta tra gli undici titolari in terra salentina. La risposta del numero 2 atalantino è decisamente positiva: mai in affanno, azzera rischi e pericoli, tranne che nel finale. Hien 6 – Solidità al potere al centro di un reparto che ormai maneggia con grandissima personalità. Affiacciatosi sul pianeta Dea nel mercato di gennaio è diventato un perno praticamente insostituibile nel giro di pochi mesi e (anche) a ...

