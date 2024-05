L’Atalanta torna in Champions League! I gol di Scamacca e De Ketelaere stendono il Lecce

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 18 maggio 2024) Ora c’è anche il supporto dell’aritmetica: nella stagione 2024/25tornerà a giocare la. Un altro sogno che si realizza, un altro obiettivo centrato in un periodo storico in cui la Dea non è solo una squadra che gioca la, ma anche da, nel suo significato più profondo. Decisiva è la vittoria per 0-2 sul campo del, che ha permesso di ottenere immediatamente quei tre punti che mancavano dopo il successo in casa con la Roma della giornata scorsa. Ci sarebbero state anche le due sfide interne con Torino e Fiorentina per perfezionare la qualificazione, ma l’intenzione era chiara: chiudere subito il discorso. Per togliersi il pensiero e per recuperare l’entusiasmo perduto dopo la sconfitta di Roma. Missione doppiamente compiuta. Il pensiero ...