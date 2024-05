Serie A 2023 2024 | la classifica del girone di ritorno

Le pagelle di Lecce-Atalanta 0-2: Scamacca domina, male Krstovic - Le pagelle di Lecce-Atalanta 0-2: Scamacca domina, male Krstovic - serie A - Al Via del Mare buona prova della squadra di Gasperini. Bene Hien, Scalvini, De Ketelaere e Scamacca. Nel Lecce si salva Pongracic.

Diretta Live di Torino-Milan Serie A 2023/2024. La cronaca della partita - Diretta Live di Torino-Milan serie A 2023/2024. La cronaca della partita - serie A 2023/2024, 37a giornata. Le ultime notizie sulla partita Torino-Milan: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.

Catanzaro-Brescia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Catanzaro-Brescia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo il successo del Palermo contro la Sampdoria, in campo Catanzaro e Brescia nel secondo quarto di finale in gara unica dei playoff di serie B. Vivarini punta su Biasci accanto al suo bomber Iemmell ...