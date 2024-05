Egitto - scoperta una nuova struttura vicino alle piramidi | al via nuove ricerche

(Di sabato 18 maggio 2024) Articolo pubblicato sabato 18 Maggio 2024, 20:04 Una squadra di archeologi egiziani e giapponesi hanno fatto una stranamentre scansionavano il terreno avantidi Giza,alla grande piramide di Cheope, in. Una strana area vuota prima sconosciuta è stata captata nel cimitero occidentale, il luogo in cui è sepolta la L'articolo proviene da Il Difforme.

Un anomalia sotto le piramidi potrebbe spiegare tante cose - Un anomalia sotto le piramidi potrebbe spiegare tante cose - Recentemente, è stata annunciata la scoperta di una nuova tomba nascosta tra le Grandi Piramidi di Giza. I ricercatori affermano di aver individuato il motivo del loro insolito posizionamento. Una mis ...

Svelato il mistero delle piramidi sono nate grazie ad un fiume scomparso - Svelato il mistero delle piramidi sono nate grazie ad un fiume scomparso - Dunque avrebbero avuto un ruolo chiave le risorse naturali e questo riafferma l’importanza vitale del Nilo a partire dall’antico egitto ma anche nel presente. Il mistero delle piramidi La scoperta di ...

La costruzione delle piramidi in Egitto non è più un mistero: i blocchi trasportati grazie a un fiume svanito - La costruzione delle piramidi in egitto non è più un mistero: i blocchi trasportati grazie a un fiume svanito - Potrebbe essere stato finalmente svelato uno dei misteri più noti legati alla costruzione delle grandi piramidi in egitto, ovvero il modo attraverso il quale gli enormi blocchi di pietra sono stati ...