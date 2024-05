Probabili formazioni Atalanta-Bayer Leverkusen | finale Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) Ledidi, in programma alle 21:00 di mercoledì 22 maggio nella cornice della Dublin Arena. Un sogno per i bergamaschi che vogliono conquistare la vittoria in quella che è la primaeuropea della loro storia. Dopo la sconfitta contro la Juventus indi Coppa Italia, la voglia di rivincita peraltro non manca per Gian Piero Gasperini. Di fronte però c’è ildi Xabi Alonso, ancora imbattuto, dopo aver eliminato la Roma di Daniele De Rossi. Grande attesa per questa sfida. Quali saranno le loro scelte per la formazione dal 1? di gioco? Scopriamolo insieme, giorno dopo giorno, ...