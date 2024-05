De Zerbi lascia il Brighton Lo attende il Bayern?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 18 maggio 2024) Le strade di Roberto Dee ilsi separano. La decisione è stata presa di comune accordo dalle parti interrompendo cosi con un anno di anticipo il contratto che legava il tecnico bresciano al club inglese. Adesso potrebbe esserci ilnel suo futuro. DEIL: IL COMUNICATO UFFICIALE Si conclude dopo due anni l’avventura del tecnico italiano con ildove è giunto nel 2022 in sostituzione di Graham Potter. Nella scorsa stagione ha ottenuto il sesto posto in campionato, mentre quest’anno ha portato la squadra fino agli ottavi di Europa League. Il presidente Tony Bloom lo ha salutato cosi: “Roberto ci ha regalato due stagioni eccellenti in cui ha portato il club a nuovi traguardi, non ultima la nostra prima stagione ...