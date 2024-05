Cannes 2024 - i beauty look più belli sul red carpet del quinto giorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Parata di supernova in questa quinta serata del Festival di: prima sul reddi Emilia Peréz di Jacques Audiard e e poi su quello di Rumours di Gut Maddin, un susseguirsi di star in un tripudio glamour di bellezza tra labbra infuocate, incarnati gold, chiome tra il wet e il wild e l'accessorio make-up mai più senza: gli occhiali da sole

La magia di Cannes 2024 non si respira solo sul tappeto stellato. Le celebrità protagoniste di questa 77esima edizione ci regalano attimi di grande ispirazione e moda anche tra un appuntamento e l'altro: rivediamo i look daily sfoggiati dall'arrivo ...

Cannes 77 – Oh, Canada: incontro con Paul Schrader e il cast - cannes 77 – Oh, Canada: incontro con Paul Schrader e il cast - OPEN DAY SCUOLA SENTIERI SELVAGGI, IN PRESENZA/ONLINE IL 7 GIUGNO! “(Russell Banks) Si è ammalato. Era un mio carissimo amico fin dai tempi di Affliction (1989). All’epoca Trascorrevo le estati con ...

Cannes, in concorso Caught by the Tides - cannes, in concorso Caught by the Tides - Due le pellicole in concorso oggi al Festival di cannes: "Emilia Perez", una commedia poliziesca musicale,diretta da Jacques Audiard, con Selena Gomez nel cast, e "Caught by the Tides", di Jia ...

Cannes 77 – Kinds of kindess: incontro con Yorgos Lanthimos e il cast - cannes 77 – Kinds of kindess: incontro con Yorgos Lanthimos e il cast - Alcuni interpreti sono ormai veterani, per altri è il loro primo film con Yorgos Lanthimos, Kinds of kindness in concorso a cannes. Presenti stamattina alla conferenza cannense il regista insieme a ...