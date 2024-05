Ortensie recise - come farle durare più a lungo

(Di sabato 18 maggio 2024) Coloratissimi e di grandi dimensioni, i fiori prodotti dall’ortensia sono davvero molto scenografici e si prestano bene a decorare casa in un semplice vaso. Stiamo parlando, ovviamente, di fiori recisi: se da un lato consentono di impreziosire la tavola o un bel mobile senza doversi preoccupare di coltivare una pianta, è pur vero che hanno bisogno di qualche cura in più se volete farli. Il rischio è infatti di vederli appassire troppo in fretta, costringendovi a cambiarli ogni qualche giorno. Scopriamo insieme alcuni trucchetti per dare lunga vita alle. Ortensia, le caratteristiche della pianta L’ortensia (Hydrangea) è una pianta floreale appartenente alla famiglia delle Hydrangeacee, che racchiude molte varietà utilizzate per scopi ornamentali. Originaria dell’Asia e dell’America ...

