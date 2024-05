Anticipo Serie A - Lecce-Atalanta 0-2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 18 maggio 2024) 19.57 Pronto riscatto dell'che passa 2-0 al 'Via del Mare' in casa delLe squadre in pratica non devono più chiedere molto a questo campionato e in campo si vede. Fioccano le occasioni,ma i gol non arrivano. Nella ripresa invece il match si stappa subito: De Ketelaere, appena entrato, va a segno con un bel pallonetto (48'). Quasi immediato il raddoppio di Scamacca che, di testa su calcio d'angolo,sfrutta un'uscita a vuoto di Falcone e mette dentro (52'). Nel finale palo di Piccoli su punizione (86').