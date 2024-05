Unrwa | Rafah -800mila palestinesi in fuga

(Di sabato 18 maggio 2024) 20.34 Philippe Lazzarini, capo dell'Agenzia Onu per i rifugiati, riferisce su X: "Quasi la metà della popolazione di,ovveropersone, è per strada costretta a fuggire da quando le forze israeliane hanno iniziato l'operazione militare nell'area il 6 maggio" "In risposta agli ordini di evacuazione che chiedevano alle persone di fuggire nelle cosiddette zone sicure, isi sono recati principalmente nelle zone centrali e a Khan Younis, anche negli edifici distrutti", ha aggiunto.

