DEN pubblica VIAGGI SOLA

(Di sabato 18 maggio 2024) In occasione della Giornata Internazionale contro la transfobia di ieri 17 maggio, , un inno alla libertà e all’amore. Dal racconto di una sua giovanissima allieva, DEN canta “”, una visione intima e sincera sul percorso transgender e la libertà di essere se stessi. Andiamo a saperne di più, anche dell’esibizione di domenica 11 Agosto 2024 al Festivald’enza di Bibbiano (RE). “” nella Giornata Internazionale contro la transfobia Il 17 maggio, in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia e la bifobia, il cantautore, musicista, compositore e insegnante di musica reggiano DEN, al secolo Daniele Mammi, torna nei digital store con una toccante poesia tra le note, ““. Questa canzone è nata da un momento ...

Manuela Trimarchi (Atletica Savoca): 'Per il bene dello sport aperti ad una 'pacificazione' con l'Amministrazione Comunale - ...diretta interessata per tutto quanto accaduto da gennaio 2023 e per la nostra funzione Pubblica e ... che per un allenamento di 1 ora e 15 min, tra viaggi e spostamenti, impiegherebbero circa 3 ore. Si ...

Seif Bensouibat, educatore finito in un Cpr per un post pro Hamas: il caso arriva in parlamento - I rapporti con i colleghi e la dirigenza erano ottimi, facevano viaggi e serate insieme, non c'... Quando li pubblica, Israele ha già ucciso 25mila persone a Gaza, mentre alla Corte internazionale di ...