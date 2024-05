Atalanta - Gasperini | Qualificazione Champions risultato straordinario Leverkusen? Possiamo metterli in difficoltà

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 18 maggio 2024) “Qualificarsi inè il traguardo massimo per l’, vincere lo scudetto non è pensabile. Ci aspetta un futuro radioso, un giorno, magari, vinceremo lo scudetto, perché no. Ma per adesso lainè une ha un valore enorme. Ringrazio tutti i giocatori perché i numeri che abbiamo sono eccezionali e sono felice di questoche dedico a tutto l’ambiente di Bergamo”. Così Gian Piero, allenatore dell’, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria di Lecce che qualifica matematicamente i nerazzurri in, l’ideale per preparare al meglio la finale di Europa League. “Il Bayer? La tranquillità dellasarà una ...