Giro d’Italia 2024 - Ganna conquista la 14esima tappa | fa sei crono in Corsa Rosa

(Di sabato 18 maggio 2024) Filippovince ladel, ladi 31,2 km Castiglione delle Stiviere e Desenzano del Garda.si aggiudica oggi la seconda e ultimadele si prende la rivincita su Tadej Pogacar. Lo sloveno, sempre magliae vincitore nelladi Perugia, è secondo nella prova odierna. Per, alla prima vittoria nella stagione, una prestazione mostruosa in 35’02”, media di 53,434 km/h. “Ho sofferto molto oggi. Vincere ametro non è come vincere in volata, bisogna attendere anche due ore e aumenta lo stress. Mi sono emozionato molto dopo l’arrivo, siamo in Italia e per me è speciale correre nel mio ...