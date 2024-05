LIVE – Carrarese-Perugia 0-0 - ritorno playoff Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 18 maggio 2024) Ladidel primo turno della fase nazionale deidi. Allo stadio dei Marmi i toscani hanno nelle mani la qualificazione e gli umbri hanno invece bisogno di un vero e proprio miracolo: già, perché dopo lo 0-2 dell’andata, ora al Grifo servirebbe vincere con almeno tre gol di scarto per ribaltare l’esito del doppio confronto. Appuntamento fissato alle ore 20.30 di sabato 18 maggio, chi vincerà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH0-0 10? – In archivio senza particolari emozioni i primi 10 minuti. Punteggio fermo sullo ...

Entrano nel vivo i playoff di Serie C, con in programma i match di ritorno del primo turno , nella rincorsa a un posto nella prossima Serie B....

SERIE B LIVE! al via i playoff, c'è il Turno Preliminare: AGGIORNAMENTI - SERIE B live! al via i playoff, c'è il Turno Preliminare: AGGIORNAMENTI - Continua il turno preliminare dei playoff di serie B. Dopo la vittoria del Palermo, avanti con Catanzaro-Brescia. Si gioca in gara secca AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE delle sfide. REGOLAMENTO - Si ...

Serie C, PLAYOFF LIVE! Primo Turno fase nazionale, gare di ritorno: AGGIORNAMENTI - Serie C, playoff live! Primo Turno fase nazionale, gare di ritorno: AGGIORNAMENTI - Continua la Fase Nazionale dei playoff di serie C, alle ore 20.30 in campo cinque sfide valide per il ritorno del Primo Turno IL REGOLAMENTO - Il Primo Turno della Fase Play Off Nazionale si ...

Casertana-Juventus Next Gen LIVE, le FORMAZIONI UFFICIALI: le scelte di Brambilla - Casertana-Juventus Next Gen live, le FORMAZIONI UFFICIALI: le scelte di Brambilla - Una gara chiare, una di quelle da dentro o fuori. La Juventus Next Gen di Massimo Brambilla con l'obbligo della vittoria per proseguire il proprio cammino nei playoff di Lega Pro. La Casertana dall'al ...