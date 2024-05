LIVE Italia-Turchia 1-1 - Nations League volley femminile in DIRETTA | grande equilibrio nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-17 Errore di Vargas. La fuoriclasse turca è costretta ad attaccare da fermo un pallone difficile, che termina in rete. 18-17 Mani out trovato da Vargas. 18-16 MONSTER BLOCK!! Che muro di Anna Danesi, la quale chiude la porta ad Ivegin. 17-16 Ottima ricezione di Ivegin, che viene cercata dalla propria palleggiatrice. La numero 10 turca stringe bene la diagonale e trova il punto. 17-15 Attacco a tutto braccio di Alice Degradi, che passa tra le mani del muro. 16-15 Primo tempo vincente di Akrari, che rallenta un attimo prima di colpire il pallone. 15-15 Mani out cercato e trovato da Ivegin. 15-14 Si ferma sul nastro il servizio di Aydin. 14-14 Viene murato l’attacco in fast di Akrari. Degradi in tuffo tiene vivo il pallone, ma nessuna segue l’azione con la palla che termina per terra. 14-13 Si ferma in rete il ...