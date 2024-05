I legali di Ilaria Salis | Valutiamo una querela al Tempo Cerno | Una medaglia - ne sono onorato

(Di sabato 18 maggio 2024) Idihanno fatto sapere che, subito dopo la sua scarcerazione, valuteranno con la propria assistita la possibilità dire il direttore de Il, Tommaso, e i giornalisti che nei giorni scorsi hanno firmato gli articoli sulla concessione dei domiciliari “con espresso richiamo in prima pagina”. Idi: “laal” In particolare, come spiegato in una nota, la possibile azione legale sarebbe legata al “carattere diffamatorio degli articoli (ma anche le immagini a margine)” con titoli come Grand Budapest Hotel”. “Si arriva addirittura a parificare la recente concessione della misura degli arresti domiciliari dopo ...

Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come fosse un guinzaglio, esattamente come accaduto nell’udienza del 29 gennaio. È entrata così in aula Ilaria Salis , la 39enne milanese da 13 mesi in carcere a ...

Ilaria Salis querela Il Tempo. Cerno: onorato, uso politico della giustizia è prassi della sinistra - ilaria Salis querela Il Tempo. Cerno: onorato, uso politico della giustizia è prassi della sinistra - Novità sul caso di ilaria Salis. I legali della maestra, candidata con Avs alle elezioni Europee, subito dopo la sua scarcerazione, ...

Inchiesta Liguria, la Procura sull’interrogatorio di Toti: “Pm non obbligato a sentirlo” - Inchiesta Liguria, la Procura sull’interrogatorio di Toti: “Pm non obbligato a sentirlo” - Un passaggio che ha avuto bisogno di una precisazione depositata dai legali dell'imprenditore ... Dall'altro lato le frasi di ilaria Cavo, deputata e giornalista, sentita come persona informata dei ...

Inchiesta in Liguria, Spinelli jr: “Toti voleva contributi illeciti”. Poi chiarisce: “Ho detto leciti” - Inchiesta in Liguria, Spinelli jr: “Toti voleva contributi illeciti”. Poi chiarisce: “Ho detto leciti” - Roberto Spinelli, imprenditore figlio di Aldo, ha rivelato come avesse più volte pensato ad un "amministratore di sostegno" per l'anziano genitore. "Toti chiamava mio padre, faceva delle sceneggiate p ...