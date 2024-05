Uomo ai domiciliari minaccia il suicidio con un cappio al collo | i carabinieri lo convincono a desistere

(Di sabato 18 maggio 2024) Perugia, 18 maggio 2024 – Idi Todi, in provincia di Perugia, hanno salvato la vita di unaicheva il. Al loro arrivo i militari hanno trovato l’su una scala, con alunche scendeva dal balcone superiore e un piede sulla balaustra. Ihanno subito avviato un dialogo con l', aiper stalking e reati contro la pubblica amministrazione, che si lamentava proprio per le sue vicende giudiziarie. Dopo circa due ore, il comandante della compagnia di Todi, De Liso, è riuscito ad accedere all'interno dell'abitazione nella quale l'si era barricato chiudendo porte e finestre. L'ufficiale, supportato ...

