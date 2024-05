Caso Di Lorenzo - pesantissimo sfogo dell’agente | adesso si valuta la querela!

(Di sabato 18 maggio 2024) L’agente di Giovanni Di, Mario Giuffredi, ha parlato dopo ilaperto dopo un articolo sulla mancata presenza del calciatore contro la Fiorentina. L’ambiente Napoli è stato scosso da quanto accaduto il giornata e che ha visto coinvolto il capitano azzurro, Giovanni Di. Il terzino ha saltato la gara contro la Fiorentina per un pesante attacco di gastroenterite, ma sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno un articolo – a firma del giornalista Vittorio Zambardino – riporta il seguente passaggio: Diassente all’ultimo minuto per un attacco di gastroenterite. Chissà se è vero, chissà se poi i nervi del capitano non abbiamo ceduto alla pressione di queste settimane di inferno, sempre sperando che non sia un preannuncio di trasferimento. Ciò ha scatenato prima l’ira di Di ...

Dopo il caso di Giovanna Pedretti (la ristoratrice che si è tolta la vita), Lorenzo Biagiarelli ha deciso di non tornare più a È Sempre Mezzogiorno. Antonella Clerici ha accettato la decisione dello chef, che il mese scorso ha spiegato come mai non ...

Atp Lione - Draw: Humbert numero uno, in tabellone Luciano Darderi e Lorenzo Sonego - Atp Lione - Draw: Humbert numero uno, in tabellone Luciano Darderi e lorenzo Sonego - Analizziamo nel dettaglio il tabellone del torneo di Lione nel quale sono presenti due giocatori italiani: Luciano Darderi e lorenzo Sonego. Il tabellone come detto è aperto da Ugo Humbert che dopo un ...

Chi è Lorenzo Scalzo, Raffaele di Viola come il mare 2 - Chi è lorenzo Scalzo, Raffaele di Viola come il mare 2 - Chi è lorenzo Scalzo, l'interprete di Raffaele in Viola come il mare 2 I dettagli sull'età, la carriera e la vita privata dell'attore.

L’INDISCREZIONE/ Di Lorenzo sempre più scontento: l’addio da Napoli non è impossibile - L’INDISCREZIONE/ Di lorenzo sempre più scontento: l’addio da Napoli non è impossibile - Giovanni Di lorenzo pensa al suo futuro e l'indiscrezione lo vede lontano da Napoli. Il capitano azzurro vuole cambiare aria.