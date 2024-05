Atalanta - colpaccio Champions | vince a Lecce e blinda il quinto posto

(Di sabato 18 maggio 2024) L'passa al Via del Mare contro il, 0-2 il finale, eilin classifica che la qualifica per la, in attesa di giocarsi l'Europa League contro il Leverkusen a Dublino. La Dea allunga di sei punti sulla Roma, che domani sera affronta il Genoa all'Olimpico. Gol di De Ketelaere e Scamacca nella ripresa. Inizio brillante dell', con Pasalic che viene fermato da Falcone al 7', ma ilreplica subito, all'8' con Piccoli fermato da Musso e poi ancora al 9', palo e poi ancora Musso a salvare. Al 18' è Scamacca a provarci, Falcone non trattiene e Baschirotto allontana. Ancoracon Dorgu da fuori al 26', il minuto dopo replica Scamacca con un gran tiro dalla distanza che finisce sopra la ...

