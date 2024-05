Arezzo, 18 maggio 2024 - Incidente stradale tra un'auto e una moto nella mattinata di oggi, sabato 18 maggio. Lo Scontro è avvenuto poco dopo le 9 in via Umbro Casentinese a Bibbiena. Il motociclista, di 33 anni, è rimasto grave mente ferito ...

Scontro tra auto e moto, Francesco Pergolesi muore a 23 anni a pochi metri da dove 2 mesi fa perse la vita un 17enne - scontro tra auto e moto, Francesco Pergolesi muore a 23 anni a pochi metri da dove 2 mesi fa perse la vita un 17enne - Francesco Pergolesi è morto a Perugia a 23 anni in seguito a uno scontro tra la moto sulla quale viaggiava e una Fiat Panda. L'incidente è avvenuto alle porte del capoluogo umbro per cause sulle quali ...

