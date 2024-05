Lilian More annuncia nuove date live e anticipazioni discografiche

(Di sabato 18 maggio 2024) , distinguendosi per l’audacia e lo spirito innovativo. Andiamo a saperne di più. “The Best You’ve Ever Known” diIn un panorama musicale sempre più dinamico, l’artistaemerge per la sua audacia e il suo spirito innovativo e con entusiasmomo la pubblicazione del suo ultimo singolo, “The Best You’ve Ever Known“. Il brano è accompagnato da un videoclip visivamente stimolante. Il videoclip è disponibile al link: https://youtu.be/PcapACm gW4 Cosa rappresenta “The Best You’ve Ever Known”? Questo singolo, arricchito dalla profonda introspezione e dal talento die prodotto dall’esperto Pietro Foresti, presenta un dinamico mix di chitarra acustica ed elettrica, sinth/basso e batteria. Gli arrangiamenti, frutto ...

L’artista Lilian More emerge per la sua audacia e il suo spirito innovativo. Con entusiasmo annunciamo la pubblicazione del suo ultimo singolo, “The Best You’ve Ever Known” . Andiamo a saperne di più. In un panorama musicale sempre più ...

‘Facebook Famous’ cat drags himself home five days after being mauled by dog - ‘Facebook Famous’ cat drags himself home five days after being mauled by dog - A ‘ Facebook famous’ cat who went missing for five days after a vicious dog attack has dragged himself home and is now on the road to recovery. lilian Kelley and her grandchildren, Emma, 13, and AJ, ...

'Every penny counts': 11-year-old Trenton girl raises money for stage 4 breast cancer - 'Every penny counts': 11-year-old Trenton girl raises money for stage 4 breast cancer - lilian Moore, 11, is raising money for stage 4 breast cancer to people like her mom. She hopes to raise $3,000 this year.

Police Women handball club unveils 2024 season squad, new kit - Police Women handball club unveils 2024 season squad, new kit - The league reigning champions have a couple of new players on board. These include the vastly experienced lilian Achola, Patience Tukamushaba, Patricia Arago, Shakirah Bako, Shamim Kakai and ...