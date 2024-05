Vigile ucciso da un colpo di pistola al cuore | la fidanzata ha cercato di rianimarlo

(Di sabato 18 maggio 2024) Gropello Cairoli (Pavia) – Undi, partito accidentalmente dalla sua arma di ordinanza, impugnata dalla, lo ha raggiunto all’altezza del. Christian Rovida, 22 anni, agente della polizia locale di Mortara ma residente a Gropello Cairoli, è morto venerdì pomeriggio al policlinico San Matteo di Pavia, dove i medici lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico per strapparlo alla morte. Senza successo. La ragazza, C. G., 19 anni, studentessa di Trivolzio (Pavia), al momento indagata a piede libero per il reato di omicidioso, ha tentato di: a scuola, qualche tempo fa, aveva seguito un corso di rianimazione cardiopolmonare e, assistita telefonicamente dal personale del 118, ha praticato al fidanzato, con il quale stava insieme da due anni, il ...

