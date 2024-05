Calcio a 5 | Italservice Pesaro - Meta Catania e L84 staccano il pass per le semifinali

(Di sabato 18 maggio 2024) Dopo la qualificazione del Napoli, la Serie A 2023-2024 dia 5 ha definito le altre sueste per i playoff scudetto di un’annata che si conferma imprevedibile. Andiamo a vedere come sono andate le cose nelle gare -3 che si sono disputate quest’oggi. La sorpresa assoluta è quella dell’che, in trasferta, si è imposta per 2-4 sul campo dell’Olimpus Roma, testa di serie numero 1 di questa post season e ora eliminata. I marchigiani in semifinale la, con i siciliani abili nell’imporsi per 5-0 – fra le mura amiche – contro un Genzano incapace di entrare in partita. Infine la L84, i piemontesi la spuntano 3-2 sulla Sandro Abate in una partita dove prima sono andati sotto 0-1 poi sono stati sopra 3-1 e infine hanno resistito al ritorno dei ...

